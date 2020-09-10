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Послы G7 напомнили Украине о требованиях к руководству "Укроборонпрома"

Четверг, 10 сентября 2020, 09:55
 

Послы стран "семерки" напомнили Украине о необходимости придерживаться принципов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выбирая руководителей концерна "Укроборонпром".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление послы обнародовали в официальном Twitter.

"Реформа Укроборонпрома, которую поддерживают страны G7, является фундаментальной для экономического будущего Украины. Именно поэтому Украина взяла обязательство реформировать УОП в соответствии с принципами ОЭСР. Только руководство, склонное к прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех УОП", - отмечают они. 

Как ранее сообщала "Украинская правда", в начале августа гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс подтвердил планы уйти с должности руководителя госконцерна и опроверг информацию о возможных политических причинах своего увольнения.

Впоследствии в середине августа вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что руководство и менеджмент государственного концерна "Укроборонпром" сменят в ближайшее время.

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Европейская правда

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G7 Укроборонпром

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