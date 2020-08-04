ФБР пришло с обысками в офисы Коломойского в США - СМИ
Вторник, 4 августа 2020, 18:51
В Кливленде ФБР во вторник пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.
Источник: Сleveland.com
Детали: Агент ФБР Вики Андерсон сообщил, что обыски прошли в офисах группы управления Optima в Кливленд-центре.
Optima - это конгломерат компаний по всем Соединенным Штатам, у которого есть интересы в сфере недвижимости в Кливленде. Речь идет о Кливленд-Центре и 55 зданиях на Общественной площади Кливленда.
Андерсон заявил, что обыски также прошли в Майами.
Предыстория:
- В начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.
- Партнеры Коломойского в США - Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.
- В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.
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