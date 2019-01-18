У Коломойського знайшли бізнес–імперію в США — ЗМІ

Український олігарх Ігор Коломойський є власником істотних активів у США, вартість яких може досягати сотень мільйонів доларів.

Про це пише журнал "Новое Время".

Так, Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів.

При цьому головний актив Коломойського - готель Westin на 472 кімнати: Optima купила його в 2011 році за 9 млн доларів у американського банку Lehman Brothers, який "завалився" під час фінансової кризи. У реконструкцію готелю Коломойський з партнерами вклали 64,5 млн доларів.

Партнери Коломойського в США - це Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.

І Корф, і Лейбер живуть в Майамі і склали українському олігарху компанію в інвестуванні в такі активи, як нерухомість у Клівленді, сталеливарний комбінат Warren Steel Holdings в Огайо, завод з виробництва засобів для очищення сталі Felman Productions у Вірджинії, а також ряд переробних підприємств, розташованих по всій Америці.

При цьому Лейбер навіть входить до наглядової ради "Укрнафти", де міноритарною часткою володіє Коломойський.

Крім того, у Коломойського в Майамі був актив, в який він інвестував разом з Корфом і Лейбером, - це компанія Georgian American Alloys, що володіє правом видобутку марганцевої руди в Грузії.

Однак у травні 2017 року уряд Грузії фактично експропріював завод. Місцеве Міністерство екології ввело на виробництво свого адміністратора, посилаючись на те, що видобуток марганцю здійснювався способом, який наносив значної шкоди навколишньому середовищу.

Корф і Лейбер, за даними джерел видання, підтвердили під час допитів в ФБР, що Коломойський є кінцевим бенефіціаром низки американських активів.

Однак партнери Коломойського, так само як сам Коломойський, відмовилися спілкуватися на цю тему.

Нагадуємо:

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній, які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

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