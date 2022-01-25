Министр юстиции считает "очевидными олигархами" Ахметова и Коломойского

Денис Малюська фото: Минюст

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что на сегодняшний день признакам "очевидного олигарха", определенным законом о деолигархизации, отвечают Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Об этом он сказал в интервью Forbes.

Министр напомнил, что закон вступает в силу с 7 мая этого года.

"Подготовка списков пока не идет. Главная цель закона – не сделать олигархам больно, а сделать так, чтобы их не было. Мы дали полгода, чтобы они потеряли свой статус олигарха и стали бизнесменами, меценатами и уважаемыми людьми.

Такой процесс прошли многие западные олигархи в свое время. Это можно сделать до 7 мая. Потом будет другая история", - сказал Малуска.

"Я не вижу проблем со сбором улик. Информацию о монополиях, например, и перечень монополистов имеет Антимонопольный комитет.

Участие в политической жизни четко прописано в законе. Чтобы попасть в список "олигархов", человек или его близкий родственник или бизнес-партнер должен занимать политическую должность, финансировать партию или митинги.

К примеру, Петр Порошенко подпадает под этот пункт как народный депутат. Коломойский или Ахметов попадут под этот критерий, если среди их бизнес-партнеров окажутся депутаты. Будут учитывать только участие в политической жизни после вступления в силу закона – 7 мая", - добавил он.

На вопрос, кого считает очевидным олигархом, он ответил:

"Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка – Ринат Ахметов. Есть все критерии – медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде. Похожая история с Коломойским. Петр Порошенко – активы, участие в политике, под вопросом телеканалы".

На вопрос, поможет ли передача телеканалов "Прямой" и "5 канал" Порошенко избежать статуса "олигарх", министр сказал:

"Трудно сказать, я не видел новой структуры собственности "Прямого" и "5 канала". Закон прописан широко, не обязательно быть прямым собственником, можно влиять на медиа через аффилированных лиц. Сейчас каналы вещают, будто они находятся в собственности Порошенко. Возможно, "Прямой" и "5 канал" не единственные медиаактивы Порошенко. Это вопрос доказательства".

"Очевидно, что этот закон не рассчитан на стрельбу по воробьям, он рассчитан на крупную рыбу. За имплементацией закона будут следить медиа и общество. 99% решений будут обжалованы в Верховном суде. Важно иметь неоспоримую доказательную основу.

Решения не должны вызывать много споров и дискуссий. Большому бизнесу, который находится в средней зоне, следует посоветоваться с юристами", – резюмировал он.

На вопрос о соответствии признакам олигарха владельца инвестгруппы Dragon Capital, медиахолдинга НВ и издания "Украинская правда" Томаша Фиалы, Малюська ответил, что Фиала для него - "человек-загадка".

"В глазах общественности он не олигарх, а по критериям закона я его не отслеживал", – сказал министр.

Напомним:

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что если закон об олигархах запустится по плану, то уже 20-25 мая 2022 года на заседании СНБО будут рассматриваться первые официально установленные олигархи Украины.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения не оставались исключительно в пределах страны.