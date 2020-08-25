Рада дала согласие на кредит в 500 млн евро на трассу Киев-Одесса и Львовскую объездную

Верховная рада утвердила привлечение 500 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на дорожные проекты, среди которых Львовская объездная дорога и ремонт трассы Киев-Одесса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

450 млн евро привлекут в рамках финансового соглашения "Европейские дороги Украины III" сроком на 25 лет, в рамках развития Трансъевропейской транспортной сети. Соглашение было заключено в ноябре 2019 года.

"За эти средства будет отремонтировано 314 км автодороги М-05 Киев - Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Также средства пойдут на строительство 35 км северной объездной дороги Львова", - рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, источником погашения и обслуживания кредита на каждый бюджетный год будут средства государственного Дорожного фонда в спецфонд госбюджета.

Второе ратифицированное Радой соглашение - о 50 млн евро от ЕИБ в рамках проекта "Транспортная связь в Украине - фаза I". Общий объем финансирования по этому соглашению составляет 100 млн евро, из которых 50 млн - кредит ЕИБ и еще 50 млн - гранты ЕС.

Как сообщил Владислав Криклий, эти деньги пойдут на строительство северо-восточного участка объездной дороги вокруг Тернополя, строительство трех многоуровневых развязок и двух путепроводов во Львовской и Ровенской областях возле Тернополя.

Напомним, в начале июня ЕИБ и Украина подписали соглашение о 300 млн евро кредита на энергоеффективность общественных зданий, а в начале июля банк согласовал 50 млн евро кредита для первого инновационного парка Украины UNIT.City.