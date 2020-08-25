Рада дала згоду на кредит у 500 млн євро на трасу Київ-Одеса, Львівську об'їзну та інші

Верховна Рада України схвалила залучення 500 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на дорожні проєкти, серед яких - Львівська об’їзна дорога та ремонт траси Київ-Одеса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

450 млн євро залучать у рамках фінансової угоди "Європейські дороги України ІІІ" терміном на 25 років, у рамках розвитку Транс'європейської транспортної мережі. Угоду було укладено у листопаді 2019 року.

"За ці кошти буде відремонтовано 314 км автодороги М-05 Київ - Одеса в частині Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Також кошти підуть на будівництво 35 км північної об'їзної дороги Львова", - розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, джерелом погашення й обслуговування кредиту на кожен бюджетний рік будуть кошти державного Дорожнього фонду в спецфонді держбюджету.

Друга ратифікована Радою угода - про 50 млн євро від ЄІБ у рамках проєкту "Транспортний зв'язок в Україні - Фаза І". Загальний обсяг фінансування за цією угодою складає 100 млн євро, з яких 50 млн - кредит ЄІБ та ще 50 млн - грантові кошти ЄС.

Як повідомив Владислав Криклій, ці гроші спрямують на будівництво північно-східної ділянки об'їзної дороги навколо Тернополя, будівництво трьох багаторівневих розв'язок і двох шляхопроводів у Львівській та Рівненській областях біля Тернополя.

Нагадаємо, на початку червня ЄІБ та Україна підписали угоду про 300 млн євро кредиту на енергоефективність громадських будівель, а на початку липня банк погодив 50 млн євро кредиту для першого інноваційного парку України UNIT.City.