Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
9 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:05 установились на уровне 26,94 - 26,96 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,94 - 26,96 гривни;
Евро - 30,52 - 30,55 гривни..
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,83 - 27,05 гривни. Евро покупают по 30,07 гривни, продают по 30,63 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,91 - 26,99 гривни, евро - 30,27 - 30,37 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,92 - 26,97 гривни, евро - 30,26 - 30,38 гривни.
Напоминаем:
8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,95 гривни.
9 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,95 гривни.
Экономическая правда
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