Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс гривни существенно укрепился к доллару и евро

Понедельник, 31 января 2022, 09:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 31 января на уровне 28,78 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,03 грн (на 28 января – 32,34 гривни).

Читайте также: Курс на дно? Что ждет гривню в 2022 году

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 19 копеек, установив его на 28 января на уровне 28,99 гривни.

28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,90 – 28,92 гривни. Курс снижался с понедельника и 27 января пересек отметку в 29 гривен за доллар.

28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,68 – 28,70 гривни.

Несмотря на снижение стоимости украинских активов, ситуация на валютном рынке остается контролируемой – регулятор не рассматривает никакие валютные ограничения.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ определил курс гривни на последний день января 28 января 2022, 19:30
Гривня укрепилась на межбанке после недели падения 28 января 2022, 17:25
Курс валют на 28 января: межбанк, "черный" и наличные рынки 28 января 2022, 11:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте