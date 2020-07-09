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Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

Четвер, 9 липня 2020, 13:22
 

9 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:05 встановились на рівні 26,94 - 26,96 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,94 - 26,96 гривні;

Євро – 30,52 - 30,55 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,83 – 27,05 гривні. Євро купують по 30,07 гривні, продають по 30,63 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,91 - 26,99 гривні, євро - 30,27 - 30,37 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,92 - 26,97 гривні, євро - 30,26 - 30,38 гривні.

Нагадуємо:

8 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку  встановились на рівні 26,93 - 26,95 гривні.

9 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,93 - 26,95 гривні.

Економічна правда

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