Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
9 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:05 встановились на рівні 26,94 - 26,96 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,94 - 26,96 гривні;
Євро – 30,52 - 30,55 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,83 – 27,05 гривні. Євро купують по 30,07 гривні, продають по 30,63 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,91 - 26,99 гривні, євро - 30,27 - 30,37 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 26,92 - 26,97 гривні, євро - 30,26 - 30,38 гривні.
Нагадуємо:
8 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 26,93 - 26,95 гривні.
9 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,93 - 26,95 гривні.
Економічна правда
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