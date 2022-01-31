Курс валют на 31 января: межбанк, "черный" и наличные рынки
31 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,68 – 28,70 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 28,56 – 28,58 гривни;
Евро – 31,90 – 31,92 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,47 – 28,76 гривни. Евро покупают по 31,71 гривни, продают по 32,16 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,41 – 28,62 гривни, евро – 31,91 – 32,10 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 31 января на уровне 28,78 гривни.
28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,90 – 28,92 гривни. Курс снижался с понедельника и 27 января пересек отметку в 29 гривен за доллар.
28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,68 – 28,70 гривни.
Несмотря на снижение стоимости украинских активов, ситуация на валютном рынке остается контролируемой – регулятор не рассматривает никакие валютные ограничения.
Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.
Экономическая правда
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