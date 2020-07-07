Минэкономики планирует расширить господдержку АПК на страхование урожая

Минэкономики представило проект господдержки АПК на 2021-2023 годы по ключевым направлениям, к основным приоритетным направлениям добавили, в частности, страхование урожая, поддержку нишевого и органического производства, а также - пчеловодства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Планируя программы поддержки аграриев на следующие три года, мы оставили основные приоритетные направления, которые уже доказали свою экономическую эффективность: животноводство, садоводство, фермерство, удешевление техники и кредитов.

В то же время, мы адаптировали программы к новым условиям и потребностям производителей, добавив такие направления, как страхование урожая, поддержка нишевого и органического производства, пчеловодства", - рассказал заместитель главы Минэкономики Тарас Высоцкий.

Отмечается, что программа по поддержке животноводства на 2021-2023 годы предусматривает предоставление специальных бюджетных дотаций с целью реконструкции ферм и комплексов, изменения структуры производства, улучшение качественного состава поголовья, поддержки биоразнообразия и биологической безопасности.

"Поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства предполагается путем частичного возмещения стоимости приобретения посадочного материала плодово-ягодных культур, винограда и хмеля, установки систем капельного орошения и приобретение материалов, необходимых для проведения таких работ.

Также предусматриваются дотации на новое строительство и реконструкцию холодильников, цехов первичной переработки, объектов по замораживанию плодов и ягод, приобретение линий товарной обработки, автоматизированных линий с их высушивания и переработки", - говорится в сообщении.

Продолжает действовать финансовая поддержка с/х производителей путем частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, приобретенных за собственные или кредитные средства.

Также продолжается финансовая поддержка аграриев путем удешевления кредитов.

"Указанные проекты программ поддержки будут в ближайшее время представлены к обсуждению на Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики", - добавили в Минэкономики.

Экономическая правда