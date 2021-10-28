В Минагро настаивают на государственной поддержке АПК на уровне 1% ВВП

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В Минагрополитики считают, что государство должно обеспечить поддержку агропромышленного комплекса на уровне 1% ВВП.

Об этом во время рабочей поездки в Винницу сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко, передает Укринформ.

"Мы уже отстояли позицию в 4,6 млрд для отрасли АПК (на 2022 год - ред.). Но диалог мы ведем с Министерством финансов, чтобы вывести государственную поддержку на 1% ВВП", - сказал министр.

По его словам, речь идет о 8-9 млрд грн, которые должны направляться в аграрный сектор.

"Аграрный сектор сегодня дает точку прироста за 9 месяцев почти 10%. Это более половины валютной выручки страны и наибольшее количество рабочих мест.

Это единственная отрасль, которая в 2021 году зафиксирует точку роста более 10%. И это почти 20% ВВП страны", - добавил Лещенко.

По словам министра, это его "основная задача как политического лица - обеспечить государственную поддержку в объеме 1%".

Он добавил, что сейчас проходят внутренние обсуждения трехлетней программы поддержки садоводства, которая финансировалась бы отдельной строкой в ​​госбюджете.

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Напомним:

Верховная Рада приняла постановление по выводам и предложениям к законопроекту о бюджете-2022, таким образом проект закона о госбюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.