Аграриям, использующим мелиорированные земли, выделят господдержку: какие документы подавать

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Минагрополитики начинает прием документов на получение господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим мелиорированные земли – документы принимают до 1 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Документы будут приниматься в бумажном или электронном виде.

"Они должны быть оформлены в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11.10.2021 №1070 "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим мелиорированные земли", – пояснили в ведомстве.

Там добавили, что прием документов на получение такой господдержки будет проходить в вестибюле первого этажа помещения Минагро по адресу: ул. Крещатик, 24, г. Киев, 01001, по следующему графику:

С 22 по 26 ноября 2021 время приема 11:00-12:00

С 29 по 30 ноября 2021 время приема 11:00-12:00

"В другое время в течение указанного срока можно передать документы, предварительно позвонив ответственным работникам Минагрополитики", - говорится в сообщении.

Контактные лица:

Дехтярь Оксана Александровна, тел. (044) 363 05 40

Гончарук Игорь Олегович, тел. (044) 363 05 40

Руденская Лилия Леонидовна, тел. (044) 363 05 40

В министерстве напоминают, что указанный Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете, предусматривает процедуру подачи документов, их рассмотрение комиссией, принятие решения по выплате бюджетной дотации и механизм направления средств.

Реализация государственной поддержки обеспечит:

увеличение валового производства сельскохозяйственных культур;

продовольственную безопасность государства в условиях изменения климата;

восстановление и модернизацию оросительных систем;

будет способствовать оптимизации использования водных ресурсов.

Главный распорядитель бюджетных средств и ответственный исполнитель бюджетной программы – Минагрополитики.

Получатели бюджетных средств – сельскохозяйственные товаропроизводители, ведущие сельскохозяйственную деятельность на землях сельскохозяйственного назначения с применением гидротехнической мелиорации.

При этом поддержка в виде дотации предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям - юрлицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и ФЛП, которые используют мелиорированные земли:

не имеют возбужденных дел о банкротстве, и/или не признанных банкротами, и/или не находящихся на стадии ликвидации;

не имеют на первое число месяца, в котором принимается решение о включении в распределения бюджетных средств сельхозтоваропроизводителя, просроченную более шести месяцев задолженность по платежам, контроль за взиманием которых возложен на органы ГНС.

Поддержка предоставляется в виде бюджетной дотации на безвозвратной основе в размере до 25% стоимости расходов (без учета НДС), осуществленных в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документации, но не более чем:

7500 гривен на 1 гектар обрабатываемых угодий для орошения дождеванием без учета стоимости поливной техники;

19500 гривен на 1 гектар обрабатываемых угодий для орошения дождеванием с учетом стоимости поливной техники;

18 750 гривен на 1 гектар обрабатываемых угодий для капельного орошения.

Поддержка предоставляется для реконструкции существующих и/или строительства новых систем за введенные в эксплуатацию внутрихозяйственные оросительные системы в период с 1 ноября по 31 октября этого года.

Для получения государственной поддержки нужно до 1 декабря представить следующие документы:

заявку на получение бюджетных средств с указанием в ней номера и даты документа, подтверждающего принятие в эксплуатацию законченного строительством объекта;

справку об открытии текущего счета, выданную банком;

справку об открытии текущего счета, выданную банком; сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, подтверждающие право собственности и/или пользования земельным участком, актуальные на дату подачи заявки;

типовую форму № ОС-1 "Акт приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств;

типовую форму № ОС-2 "Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов" -для частичного возмещения стоимости реконструкции объектов;

заверенную подписью руководителя предприятия копию паспорта проекта и копию сметной части проектной документации;

письменное обязательство вернуть в государственный бюджет в месячный срок бюджетные средства в случае установления контролирующими органами факта их незаконного получения и/или нецелевого использования.

Минагро проводит заседание комиссии до 10 декабря и на основании представленных документов определяет размер господдержки по каждому сельхозтоваропроизводителю и принимает решение о включении его в реестр сельхозтоваропроизводителей, которым начислена бюджетная дотация на единицу обрабатывающих угодий.

А до 15 декабря утверждает распределение средств между сельхозтоваропроизводителями пропорционально начисленным суммам бюджетной дотации в пределах бюджетных ассигнований.

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Напомним:

Сообщалось, что сельхозтоваропроизводители, использующие орошаемые земли для производства сельскохозяйственной продукции, получат государственную поддержку.

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Экономическая правда