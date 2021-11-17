Аграриям, использующим мелиорированные земли, выделят господдержку: какие документы подавать
Минагрополитики начинает прием документов на получение господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим мелиорированные земли – документы принимают до 1 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Документы будут приниматься в бумажном или электронном виде.
"Они должны быть оформлены в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11.10.2021 №1070 "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим мелиорированные земли", – пояснили в ведомстве.
Там добавили, что прием документов на получение такой господдержки будет проходить в вестибюле первого этажа помещения Минагро по адресу: ул. Крещатик, 24, г. Киев, 01001, по следующему графику:
- С 22 по 26 ноября 2021 время приема 11:00-12:00
- С 29 по 30 ноября 2021 время приема 11:00-12:00
"В другое время в течение указанного срока можно передать документы, предварительно позвонив ответственным работникам Минагрополитики", - говорится в сообщении.
Контактные лица:
- Дехтярь Оксана Александровна, тел. (044) 363 05 40
- Гончарук Игорь Олегович, тел. (044) 363 05 40
- Руденская Лилия Леонидовна, тел. (044) 363 05 40
В министерстве напоминают, что указанный Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете, предусматривает процедуру подачи документов, их рассмотрение комиссией, принятие решения по выплате бюджетной дотации и механизм направления средств.
Реализация государственной поддержки обеспечит:
- увеличение валового производства сельскохозяйственных культур;
- продовольственную безопасность государства в условиях изменения климата;
- восстановление и модернизацию оросительных систем;
- будет способствовать оптимизации использования водных ресурсов.
Главный распорядитель бюджетных средств и ответственный исполнитель бюджетной программы – Минагрополитики.
Получатели бюджетных средств – сельскохозяйственные товаропроизводители, ведущие сельскохозяйственную деятельность на землях сельскохозяйственного назначения с применением гидротехнической мелиорации.
При этом поддержка в виде дотации предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям - юрлицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и ФЛП, которые используют мелиорированные земли:
- не имеют возбужденных дел о банкротстве, и/или не признанных банкротами, и/или не находящихся на стадии ликвидации;
- не имеют на первое число месяца, в котором принимается решение о включении в распределения бюджетных средств сельхозтоваропроизводителя, просроченную более шести месяцев задолженность по платежам, контроль за взиманием которых возложен на органы ГНС.
Поддержка предоставляется в виде бюджетной дотации на безвозвратной основе в размере до 25% стоимости расходов (без учета НДС), осуществленных в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документации, но не более чем:
- 7500 гривен на 1 гектар обрабатываемых угодий для орошения дождеванием без учета стоимости поливной техники;
- 19500 гривен на 1 гектар обрабатываемых угодий для орошения дождеванием с учетом стоимости поливной техники;
- 18 750 гривен на 1 гектар обрабатываемых угодий для капельного орошения.
Поддержка предоставляется для реконструкции существующих и/или строительства новых систем за введенные в эксплуатацию внутрихозяйственные оросительные системы в период с 1 ноября по 31 октября этого года.
Для получения государственной поддержки нужно до 1 декабря представить следующие документы:
- заявку на получение бюджетных средств с указанием в ней номера и даты документа, подтверждающего принятие в эксплуатацию законченного строительством объекта;
справку об открытии текущего счета, выданную банком;
- сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, подтверждающие право собственности и/или пользования земельным участком, актуальные на дату подачи заявки;
- типовую форму № ОС-1 "Акт приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств;
- типовую форму № ОС-2 "Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов" -для частичного возмещения стоимости реконструкции объектов;
- заверенную подписью руководителя предприятия копию паспорта проекта и копию сметной части проектной документации;
- письменное обязательство вернуть в государственный бюджет в месячный срок бюджетные средства в случае установления контролирующими органами факта их незаконного получения и/или нецелевого использования.
Минагро проводит заседание комиссии до 10 декабря и на основании представленных документов определяет размер господдержки по каждому сельхозтоваропроизводителю и принимает решение о включении его в реестр сельхозтоваропроизводителей, которым начислена бюджетная дотация на единицу обрабатывающих угодий.
А до 15 декабря утверждает распределение средств между сельхозтоваропроизводителями пропорционально начисленным суммам бюджетной дотации в пределах бюджетных ассигнований.
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Напомним:
Сообщалось, что сельхозтоваропроизводители, использующие орошаемые земли для производства сельскохозяйственной продукции, получат государственную поддержку.
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Экономическая правда
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