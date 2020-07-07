Мінекономіки планує розширити держпідтримку АПК на страхування врожаю

Мінекономіки представило проєкт держпідтримки АПК на 2021-2023 роки за ключовими напрямками, до основних пріоритетних напрямів додали, зокрема, страхування врожаю, підтримку нішевого та органічного виробництва, а також - бджільництва.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Плануючи програми підтримки аграріїв на наступні три роки, ми залишили основні пріоритетні напрями, які вже довели свою економічну ефективність: тваринництво, садівництво, фермерство, здешевлення техніки та кредитів.

Водночас, ми адаптували програми до нових умов та потреб виробників, додавши такі напрями, як страхування врожаю, підтримка нішевого та органічного виробництва, бджільництва", - розповів заступник глави Мінекономіки Тарас Висоцький.

Зазначається, що програма з підтримки тваринництва на 2021-2023 роки передбачає надання спеціальних бюджетних дотацій з метою реконструкції ферм та комплексів, зміни структури виробництва, покращення якісного складу поголів’я, підтримки біорізноманіття та біологічної безпеки.

"Підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства передбачається шляхом часткового відшкодування вартості придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю, проведення робіт із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт.

Також передбачаються дотації на нове будівництво та реконструкцію холодильників, цехів первинної переробки, об’єктів із заморожування плодів та ягід, придбання ліній товарної обробки, автоматизованих ліній з їх висушування та переробки", - йдеться у повідомленні.

Продовжує діяти фінансова підтримка с/г виробників шляхом часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, придбаних за власні або за кредитні кошти.

Також продовжується фінансова підтримка аграріїв шляхом здешевлення кредитів.

"Зазначені проекти програм підтримки будуть найближчим часом представлені до обговорення на Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики", - додали в Мінекономіки.

Економічна правда