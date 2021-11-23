В Украине прогнозируется рекордный урожай кукурузы – Минагро
В Минагрополитики заявляют, что в 2021 году Украина выйдет на урожай в 40 миллионов тонн кукурузы – таких показателей не было за всю историю страны.
Об этом заявил министр Роман Лещенко, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, кукуруза обеспечит для страны энергонезависимость.
"Следующий этап аграрной политики – это глубокая переработка ключевой культуры нашей страны. Это будет свой газ, свое топливо и свои качественные корма: и крахмал, и глюкоза, и аминокислоты, и десятки других позиций, которые обеспечат Украине добавленную стоимость на десятки миллиардов долларов".
И это больше, чем мы имеем сегодня. Она в основе следующего этапа развития растениеводства", – сказал Лещенко.
По словам министра, стратегия Минагрополитики состоит в том, что переработка будет освобождена от большого количества налогов и получит льготные условия в режиме инвестиционных нянь.
"И в последующие годы те, кто перерабатывают, будут получать наибольшую поддержку от государства. Сырьевой цикл в 100 млн удалось достичь в этом году. Далее задача - максимально создавать добавленную стоимость", - добавил он.
Напомним:
В сентябре Минагро сообщало, что Украина продолжает убирать рекордный урожай.
В этом сезоне Украина может собрать 100 млн тонн урожая зерновых и масличных, ожидается рост урожая озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ячменя и, возможно, сои, в мае заявлял Лещенко.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua