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В Украине прогнозируется рекордный урожай кукурузы – Минагро

Вторник, 23 ноября 2021, 16:15
 
getty images

В Минагрополитики заявляют, что в 2021 году Украина выйдет на урожай в 40 миллионов тонн кукурузы – таких показателей не было за всю историю страны.

Об этом заявил министр Роман Лещенко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, кукуруза обеспечит для страны энергонезависимость.

"Следующий этап аграрной политики – это глубокая переработка ключевой культуры нашей страны. Это будет свой газ, свое топливо и свои качественные корма: и крахмал, и глюкоза, и аминокислоты, и десятки других позиций, которые обеспечат Украине добавленную стоимость на десятки миллиардов долларов".

И это больше, чем мы имеем сегодня. Она в основе следующего этапа развития растениеводства", – сказал Лещенко.

По словам министра, стратегия Минагрополитики состоит в том, что переработка будет освобождена от большого количества налогов и получит льготные условия в режиме инвестиционных нянь.

"И в последующие годы те, кто перерабатывают, будут получать наибольшую поддержку от государства. Сырьевой цикл в 100 млн удалось достичь в этом году. Далее задача - максимально создавать добавленную стоимость", - добавил он.

Напомним:

В сентябре Минагро сообщало, что Украина продолжает убирать рекордный урожай.

В этом сезоне Украина может собрать 100 млн тонн урожая зерновых и масличных, ожидается рост урожая озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ячменя и, возможно, сои, в мае заявлял Лещенко.

Экономическая правда

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АПК Минагрополитики зепно

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