Правление Нацбанка прокомментировало отказ Совета НБУ назначить замглавы

Рожкова и Чурий

Правление Национального банка сожалеет о вердикте Совета НБУ, который в понедельник воздержался согласовать продление полномочий замглавы НБУ Олега Чурия на второй 7-летний срок и ждет кадрового решения нового главы.

Об этом сообщила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова агентству "Интерфакс-Украина".

"Нам, команде правления НБУ, жаль, что Совет НБУ сегодня воздержался от принятия решения о назначении Олега Чурия на второй срок. При этом мы понимаем, что основной причиной этого является смена главы НБУ", – отметила Рожкова.

Она уточнила, что подавать на согласование кандидата на должность замглавы НБУ теперь должен будет будущий глава.

"Правление по-прежнему уверено, что Чурий с его опытом работы на рынке и в НБУ, его компетенциями и его экспертизой является лучшим кандидатом на эту должность", – подчеркнула и.о. главы НБУ.

Пресс-служба Нацбанка добавила, что в соответствии со статьей 21 закона о НБУ, замглавы центробанка, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность нового замглавы.

Таким образом, после завершения срока своих полномочий 10 июля 2020 года Чурий продолжит выполнять свои обязанности заместителя главы НБУ, отмечается в сообщении.

Читайте также: Национальный банк теряет голову: почему Смолий подает в отставку и кто его заменит

Напомним:

Совет Национального банка отказался назначить на второй 7-летний срок Олега чури на должность заместителя главы НБУ. Ранее он занимал эту должность 5 лет.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин предлагал экс-главе НБУ Якову Смолию согласовать кандидатуру Чурия с президентом Владимиром Зеленским.

В июне 2020 года у заместителя председателя правления НБУ Чурия заканчивался 5-летний срок полномочий. Смолий предложил Чурию снова занять эту должность - на этот раз на 7 лет.

Решение переназначить заместителя председателя НБУ должен был принять Совет НБУ. Но в последний день июня Совет НБУ отказался внести вопрос назначения Чурия в повестку дня.

В Нацбанке отметили, что такое решение может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение.

Совет НБУ на протяжении многих лет возглавляет Богдан Данилишин, который имеет перманентный конфликт с правлением НБУ. В 2019 году Совет НБУ признал деятельность правления Национального банка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики неэффективной.

В ответ Яков Смолий намекнул на синхронность тезисов Совета НБУ во главе с Данилишиным и олигарха Игоря Коломойского с его сторонниками. По словам Смолия, часть Совета НБУ безосновательно производит отрицательную оценку политике НБУ.