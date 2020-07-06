Совет НБУ отказался назначить замглавы НБУ из команды Смолия

Совет Национального банка отказался назначить на второй 7-летний срок Олега чури на должность заместителя главы НБУ. Ранее он занимал эту должность 5 лет.

Об этом сообщает председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

"6 июля состоялось внеочередное заседание Совета Национального банка, на котором было рассмотрено представление главы НБУ Смолия о назначении Чурия на должность заместителя Председателя Национального банка.Совет воздержался от назначения Чурия на должность", - пишет Данилишин.

По его словам, согласно законодательству Чурий будет находиться в должности до вступления в должность нового заместителя председателя.

Напомним:

В июне 2020 года у заместителя председателя правления НБУ Олега Чурия заканчивался 5-летний срок полномочий. Смолий предложил Чурию снова занять эту должность - на этот раз на 7 лет.

Решение переназначить заместителя председателя НБУ должен был принять Совет НБУ. Но в последний день июня Совет НБУ отказался внести вопрос назначения Чурия в повестку дня.

В Нацбанке отметили, что такое решение может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение.

Совет НБУ на протяжении многих лет возглавляет Богдан Данилишин, который имеет перманентный конфликт с правлением НБУ. В 2019 году Совет НБУ признал деятельность правления Национального банка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики неэффективной.

В ответ Яков Смолий намекнул на синхронность тезисов Совета НБУ во главе с Данилишиным и олигарха Игоря Коломойского с его сторонниками. По словам Смолия, часть Совета НБУ безосновательно производит отрицательную оценку политике НБУ.

Член Совета НБУ Виктор Козюк считает, что Совет НБУ втянут в политические противостояния.

Экономическая правда