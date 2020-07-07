Правління Нацбанку прокоментувало відмову Ради НБУ призначити заступника голови

Правління Національного банку шкодує про вердикт Ради НБУ, яка у понеділок утрималася узгодити продовження повноважень заступника голови НБУ Олега Чурія на другий 7-річний термін і чекає кадрового рішення нового глави.

Про це повідомила в.о. глави НБУ Катерина Рожкова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Нам, команді правління НБУ, шкода, що Рада НБУ сьогодні утримався від прийняття рішення про призначення Олега Чурія на другий термін. При цьому ми розуміємо, що основною причиною цього є зміна глави НБУ", - зазначила Рожкова.

Вона уточнила, що подавати на узгодження кандидата на посаду заступника голови НБУ тепер повинен буде майбутній глава.

"Правління як і раніше упевнено, що Чурій з його досвідом роботи на ринку і в НБУ, його компетенціями і його експертизою є найкращим кандидатом на цю посаду", - підкреслила в.о. глави НБУ.

Прес-служба Нацбанку додала, що відповідно до статті 21 закону про НБУ, заступник голови Нацбанку, термін повноважень якого закінчився, обіймає посаду до вступу на посаду нового заступника голови.

Таким чином, після завершення терміну своїх повноважень 10 липня 2020 року Чурій продовжить виконувати свої обов'язки заступника голови НБУ, відзначається в повідомленні.

Читайте також: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

Нагадуємо:

Рада Національного банку відмовилися призначити Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ терміном у 7 років. Раніше він обіймав цю посаду 5 років.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин пропонував ексголові НБУ Яківу Смолію погодити кандидатуру Олега Чурія із президентом Володимиром Зеленським.

У червні 2020 року в заступника голови правління НБУ Олега Чурія закінчувався 5-річний термін повноважень. Смолій запропонував Чурію знову обійняти цю посаду – цього разу на 7 років.

Рішення перепризначити заступника голови НБУ мала ухвалити Рада НБУ. Але в останній день червня Рада НБУ відмовилася внести питання призначення Чурія у порядок денний.

У Нацбанку зазначили, що таке рішення може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ, які не підтримали цю пропозицію.

Раду НБУ впродовж багатьох років очолює Богдан Данилишин, який має перманентний конфлікт з правлінням НБУ. У 2019 році Рада НБУ визнала діяльність правління Національного банку в частині формування та реалізації валютно-курсової політики неефективною.

У відповідь Яків Смолій натякнув на синхронність тез Ради НБУ на чолі з Данилишиним та олігарха Ігоря Коломойського з його прибічниками. За словами Смолія, частина Ради НБУ безпідставно продукує негативну оцінку політиці НБУ.