Смолий о назначении Чурия: Глава Совета НБУ хотел согласования с Зеленским

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин предлагал экс-главе НБУ Якову Смолию согласовать кандидатуру Олега Чурия с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сам Смолий сказал в интервью lb.ua.

Смолий согласился с утверждением журналистов о том, что конфликт с Советом Нацбанка тоже сыграл не последнюю роль в его увольнении.

"Глава Совета не поставил в повестку дня то, что предусмотрено законом. Вместо этого сказал: "Согласуйте это (переназначение Чурия - ред). с президентом". Хотя закон дает главе право формировать команду без согласования с кем-либо, кроме Совета НБУ. Это важно", - подчеркнул он.

Напомним:

Совет Национального банка отказался назначить на второй 7-летний срок Олега чури на должность заместителя главы НБУ. Ранее он занимал эту должность 5 лет.

В июне 2020 года у заместителя председателя правления НБУ Олега Чурия заканчивался 5-летний срок полномочий. Смолий предложил Чурию снова занять эту должность - на этот раз на 7 лет.

Решение переназначить заместителя председателя НБУ должен был принять Совет НБУ. Но в последний день июня Совет НБУ отказался внести вопрос назначения Чурия в повестку дня.

В Нацбанке отметили, что такое решение может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение.

Совет НБУ на протяжении многих лет возглавляет Богдан Данилишин, который имеет перманентный конфликт с правлением НБУ. В 2019 году Совет НБУ признал деятельность правления Национального банка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики неэффективной.

В ответ Яков Смолий намекнул на синхронность тезисов Совета НБУ во главе с Данилишиным и олигарха Игоря Коломойского с его сторонниками. По словам Смолия, часть Совета НБУ безосновательно производит отрицательную оценку политике НБУ.

Член Совета НБУ Виктор Козюк считает, что Совет НБУ втянут в политические противостояния.