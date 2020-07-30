Вагоны для метро: Европейский инвестбанк отклонил жалобу Крюковского завода по китайской компании

Европейский инвестиционный банк утвердил решение КП "Харьковский метрополитен" по определению победителя тендера на обновление подвижного состава и признал претензии Крюковского вагоностроительного завода необоснованными.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Обновление подвижного состава метрополитена является составной частью государственной программы "Городской общественный транспорт Украины", и для ее реализации государство привлекла кредитные средства ЕИБ.

Как объяснили в КП, участие в тендере приняли две компании: ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Украина) и CRRC TANGSHAN CO., LTD (Китай).

Предложения обоих участников соответствовали техническим характеристикам, которые были определены тендерной документацией, и имели приемлемые гарантийные обязательства.

Но по критериям цены разница между этими предложениями составляла более 1 млн евро, а стоимость запасных частей и оборудования для технического обслуживания и ремонта в китайской компании была вдвое ниже, чем у другого участника торгов.

В результате был определен победитель, согласованный позже с банком, - CRRC TANGSHAN CO., LTD.

Однако Крюковский вагоностроительный завод не согласился с таким решением и подал жалобу в комитет ЕИБ.

Напомним:

Пресс-служба КВСЗ отмечала, что правилами ЕИБ предусмотрено, что заемщики могут предоставлять 15% преференции для местного поставщика товаров, т.е. для национального производителя, который обеспечивает минимум 30% локализации.

Также на заводе отмечали, что при закупке по импорту Харькову придется заплатить дополнительно более 25% от этой суммы налогов и сборов (НДС, растаможивание) из горбюджета, а качество китайских вагонов оставляет желать лучшего.

Экономическая правда