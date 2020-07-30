Вагони для метро: Європейський інвестбанк відхилив скаргу Крюківського заводу щодо китайської компанії

Європейський інвестиційний банк затвердив рішення КП "Харківський метрополітен" щодо визначення переможця тендеру на оновлення рухомого складу та визнав претензії Крюківського вагонобудівного заводу необгрунтованими.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Оновлення рухомого складу метрополітену є складовою частиною державної програми "Міський громадський транспорт України", і для її реалізації держава залучила кредитні кошти ЄІБ.

Як пояснили в КП, участь у тендері взяли дві компанії: ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (Україна) і CRRC TANGSHAN CO., LTD (Китай).

Пропозиції обох учасників відповідали технічним характеристикам, які були визначені тендерною документацією, і мали прийнятні гарантійні зобов'язання.

Але за критеріями ціни різниця між цими пропозиціями становила понад 1 млн євро, а вартість запасних частин і устаткування для технічного обслуговування і ремонту в китайській компанії була вдвічі нижчою, ніж в іншого учасника торгів.

У результаті було визначено переможця, узгодженого пізніше з банком, - CRRC TANGSHAN CO., LTD.

Однак Крюківський вагонобудівний завод не погодився з таким рішенням і подав скаргу до профільного комітету ЄІБ.

Нагадуємо:

Пресслужба КВБЗ зазначала, що правилами ЄІБ передбачено, що позичальники можуть надавати 15% преференції для місцевого постачальника товарів, тобто для національного виробника, який забезпечує мінімум 30% локалізації.

Також на заводі заявляли, що при закупівлі по імпорту Харкову доведеться заплатити додатково понад 25% від цієї суми податків і зборів (ПДВ, розмитнення) з міськбюджету, а також відмітили низьку якість китайських вагонів.

Економічна правда