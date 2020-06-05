Вагоны для метро: Крюковский вагонзавод обжаловал победу китайской компании в Харькове

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) обжаловал тендер на поставку восьми поездов для харьковского метро с финансированием Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Конкурс выиграла китайская компания CRRC с разницей в цене с КВСЗ менее чем в 1%.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава набсовета КВСЗ Владимир Приходько.

"Заявки на участие в тендере на поставку этих поездов метро, который был объявлен в прошлом году на ожидаемую сумму EUR45 млн, подали КВСЗ и CRRC, однако победителем была признана китайская компания. Но при закупке по импорту Харькову придется заплатить дополнительно более 25% от этой суммы налогов и сборов (НДС, растаможивание) из харьковского горбюджета", - пояснил он.

По словам Приходько, КВСЗ уже направил жалобу в тендерный комитет с предложением пересмотреть свое решение, а также жалобу в штаб-квартиру ЕИБ в Люксембурге.

Пресс-служба КВСЗ в свою очередь отмечает: правилами банка предусмотрено, что заемщики могут предоставлять 15% преференции для местного поставщика товаров, т.е. для национального производителя, который обеспечивает минимум 30% локализации.

"Предложение о такой преференции в условия тендера прописывает покупатель, однако Харьковский метрополитен ею не воспользовался. Почему в Одессе, где объявили тендер на закупку трамваев за средства того же ЕИБ, предусмотрена преференция 15% для отечественного производителя, а в Харькове другой подход?", - подчеркивается в сообщении на сайте КВСЗ

Также пресс-служба сообщает, что качество китайских вагонов метро зачастую оставляет желать лучшего.

"По информации из открытых источников, в частности, в марте 2020 года стало известно, что в Бостоне (США) выведены из эксплуатации все новые поезда метро, из-за серьезных проблем с безопасностью, поставленные CRRC в феврале 2018 года. Филиппины вернули 48 поездов метро китайской государственной фирме и требовали возврата денег", - отмечается в сообщении.







