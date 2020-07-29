Кличко инициировал совместную с бизнесом группу для преодоления коронакризиса

Мэр Киева Виталий Кличко инициировал создание совместной с городской властью группы экономических экспертов и представителей бизнеса, которая будет нарабатывать шаги по преодолению кризиса, вызванного коронавирусом.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Хочу сообщить, что я инициировал создание совместной с городской властью группы экономических экспертов, практиков, представителей бизнеса. Чтобы мы вместе разработали пути преодоления кризиса и определили основные шаги, необходимые для поддержания и развития бизнеса в столице, практические решения и проекты и их оперативное воплощение.

В этой группе будут люди профессиональные и успешные в своих сферах. Завтра мы планируем уже первую встречу. И начинаем работать. Обо всех предложениях специалистов и проектах буду сообщать", - рассказал мэр Киева.

По его словам, 28 июля Киевсовет принял решение, которое позволит компенсировать столичным предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитным договорам.

"Вчера Киевсовет принял еще одно важное решение для поддержки малого и среднего бизнеса столицы. Теперь - до 31 декабря - город будет компенсировать предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитным договорам, которые заключены или будут заключены с банками-партнерами или уполномоченными банками. То есть бизнес столицы до конца 2020 года сможет кредитоваться под 0,1 процента годовых", - пояснил Кличко.