КГГА разрешила построить многоэтажку вместо рынка на Позняках

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Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации выдал компании "Международный центр прав человека" новые градостроительные условия и ограничения на строительство жилищного комплекса в Дарницком районе.

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, сообщает издание "Наші гроші".

Застройка состоится на участке площадью 0,46 га. Часть участка находится в пределах прибрежно-защитной полосы озера Серебряный кол.

Этот участок фирма получила в аренду в 2005 году на 15 лет для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-культурного комплекса. В 2021 году аренду возобновили на тот же срок – до января 2036 года.

Как указано в самих ГУО, по целевому назначению, а также большей части по функциональному, – участок жилой застройке не отвечает. Его целевое предназначение – для розничной торговли и коммерческих услуг, а функциональное по Генплану – частично территории жилой многоэтажной застройки, частично территории общественных зданий и сооружений, частично территории зеленых насаждений общего пользования. "Жилищная застройка" занимает менее трети участка.

Предельно допустимая высота жилого комплекса составит 215,9 м по Балтийской системе высот, что ориентировочно составит 20 этажей.

Перед выдачей указанных ГУО Департамент градостроительства отменил старые ГУО, выданные "Международному центру прав человека" в 2017 году на строительство 3-этажного торгово-культурного комплекса, соответствующего целям аренды участка.

В июне 2021 года ГАСИ Украины выдала разрешение на строительство этого комплекса. Генподрядчиком строительства является ООО "КДД Стандарт".

Владельцем ООО "Международный центр прав человека" является ООО "РД Рент", владельцами которого является Оксана Рыхлюк из Львовской области и Артем Козятник из Киевской области.

По данным Youcontrol, Оксана Рыхлюк с января 2021 года является руководителем ООО "СКД 2015", совладельцем которого является бывший народный депутат от Партии регионов (2012-2014) Олег Шаблатович (через кипрскую компанию "ЛАР Инвестментс с.р.о.").

Помощником у него был Петр Слипец, бывший соучредитель девелоперской структуры KDD Group (Kyiv Donbas Development).

Владельцем "КДД Стандарт" является ООО "Стандарт 1 Юкрейн", которым владеет Вадим Павлушин. Последний вместе с АО "ЗНИКИФ "С1 Инвест" Петра Слипца являются владельцами ООО "Веста Систем".