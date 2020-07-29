Кличко ініціював спільну з бізнесом групу для подолання коронакризи

Мер Києва Віталій Кличко ініціював створення спільної з міською владою групи економічних експертів та представників бізнесу, яка буде напрацьовувати кроки з подолання кризи, спричиненою коронавірусом.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хочу повідомити, що я ініціював створення спільної з міською владою групи економічних експертів, практиків, представників бізнесу. Щоб ми разом розробили шляхи подолання кризи і визначили основні кроки, необхідні для підтримки та розвитку бізнесу в столиці, практичні рішення і проєкти та їх оперативне втілення.

У цій групі будуть люди професійні й успішні у своїх сферах. Завтра ми плануємо вже першу зустріч. І починаємо працювати. Про всі пропозиції фахівців і проекти повідомлятиму", - розповів мер Києва.

За його словами, 28 липня Київрада ухвалила рішення, яке дасть змогу компенсувати столичним підприємцям 99% від суми відсотків за кредитними договорами.



"Учора Київрада ухвалила ще одне важливе рішення для підтримки малого та середнього бізнесу столиці. Тепер - до 31 грудня - місто компенсуватиме підприємцям 99% від суми відсотків за кредитними договорами, які укладені або будуть укладені з банками-партнерами або уповноваженими банками. Тобто бізнес столиці до кінця 2020 року зможе кредитуватися під 0,1 відсотка річних", - пояснив Кличко.