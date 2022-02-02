Глава Минфина о повышении зарплат врачам: Средств более чем достаточно

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Министр финансов Сергей Марченко убеждает, что средств на повышение зарплат врачам до минимум 20 тыс грн "более чем достаточно".

Об этом он сказал в интервью ЭП.

Читатели-врачи из регионов говорят ЭП, что им предлагают "добровольно" писать заявления о переводе на полставки, на 0,2 ставки, хотя они работают полную смену.

ЭП спросила Марченко, хватает ли заложенных в бюджете средств на задекларированное повышение зарплат врачам.

"Я называю это б…ством! (о случаях о полставки - ред.).

Мы посчитали реальную потребность в средствах на эти цели, но НСЗУ платит за услуги. Есть сложный вопрос, как реализовать принятое президентом решение об увеличении реальных зарплат врачей и медсестер", – сказал он.

"Сейчас этому вопросу уделено максимальное внимание президента, премьер-министра и министра здравоохранения. В этом месяце это будет лакмус того, как четко отреагировали на местах.

Я еще раз подчеркиваю: средств более чем достаточно. Есть даже буферный запас средств на случай, если некоторые заведения выпадают. Их Минздрав готов предоставить, чтобы это решение было реализовано в полной мере", - добавил глава Минфина.

По его словам, случаи по 0,5 ставки, 0,2 ставки – это все ошибки системы.

"Это не может носить массовый характер. Даже если такие случаи есть, то есть способ, как на это отреагировать и решить проблему".

Здесь очень многое зависит от руководителей медицинских учреждений и от их взаимодействия с НСЗУ. Я призываю всех руководителей уделить внимание этому вопросу, чтобы ни один медицинский работник не был обделен заработной платой, даже если потенциально могут быть такие ситуации", - резюмировал он.

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Напомним:

В этот год заложены расходы на повышение зарплат врачам до минимум 20 тысяч гривен.

Экономическая правда