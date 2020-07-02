Министр финансов объяснил, почему отложили размещение евробондов

Министерство финансов "предоставило достаточно времени" международным инвесторам для оценки влияния возможной отставки главы правления НБУ Якова Смолия на стоимость украинских ценных бумаг.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в комментарии ЭП.

"Учитывая неожиданное заявление об отставке главы Национального банка Якова Смолия, министерство финансов приняло решение об отмене ранее объявленных предложений еврооблигаций и обмена, для того, чтобы предоставить инвесторам достаточно времени на оценку этих новостей", - заявил Марченко.

"Мы ценим поддержку инвестиционного сообщества Украины, которую они демонстрировали еще вчера, и продолжим политику открытости и прозрачности в отношениях с рынком. Министерство финансов отмечает, что остается преданным взвешенной фискальной и денежно-кредитной политике, а также конструктивному сотрудничеству с НБУ и пути продолжения реформ, которые поддерживаются нашими международными партнерами", - отметил Марченко.

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Напоминаем:

Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долларов с возможностью выкупа на 750 млн долларов еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%.

Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил 7,5 млрд долларов.

Экономическая правда