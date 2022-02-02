Марченко рассказал, видит ли себя в политике, когда уйдет из Минфина

фото: эп

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что пока "не видит себя в современной политике".

Об этом он сказал в интервью ЭП.

В 2019 году Марченко баллотировался в Верховную Раду по списку "Украинская стратегия Гройсмана".

На вопрос, видит ли он себя в политике после увольнения из Минфина, он ответил:

"Зависит от того, когда это произойдет, как это произойдет, в каком настроении я уйду с должности. Понятно, что эта должность не вечна. Я не могу на этот вопрос ответить. Я еще не определился".

"Понимание политики должно исходить из того, какую идеологию исповедует политическая партия. Сегодня люди могут быть праворадикалами, завтра – социалистами, послезавтра – популистами. Так у нас по кругу.

Все пытаются поймать настроения общества, чтобы за них проголосовали. Это меня останавливает от будущих политических шагов. У меня есть сложившиеся идеи и ценности, но я пока не вижу себя в современной политике", - добавил он.

Читайте подробнее: "Паникуют те, кто хотел заработать на Украине". Министр финансов о влиянии войск РФ на стабильность экономики

Экономическая правда