Марченко рассказал, видит ли себя в политике, когда уйдет из Минфина
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что пока "не видит себя в современной политике".
Об этом он сказал в интервью ЭП.
В 2019 году Марченко баллотировался в Верховную Раду по списку "Украинская стратегия Гройсмана".
На вопрос, видит ли он себя в политике после увольнения из Минфина, он ответил:
"Зависит от того, когда это произойдет, как это произойдет, в каком настроении я уйду с должности. Понятно, что эта должность не вечна. Я не могу на этот вопрос ответить. Я еще не определился".
"Понимание политики должно исходить из того, какую идеологию исповедует политическая партия. Сегодня люди могут быть праворадикалами, завтра – социалистами, послезавтра – популистами. Так у нас по кругу.
Все пытаются поймать настроения общества, чтобы за них проголосовали. Это меня останавливает от будущих политических шагов. У меня есть сложившиеся идеи и ценности, но я пока не вижу себя в современной политике", - добавил он.
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Экономическая правда
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