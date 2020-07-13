SpaceX доставит на орбиту корейский военный спутник
Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 доставит в космос первый военный спутник связи Южной Кореи ANASIS-II.
Источник: SpaceX в Twitter, компания Airbus, сайт Space.com
Детали: 11 июля SpaceX провела последние проверки ракеты. 14 июля в 5 p.m. EDT (00:00 по киевскому времени) Falcon 9 должна доставить на орбиту спутник связи ANASIS-II, который изготовила компания Airbus во Франции. Стартовать ракета будет с пускового комплекса SLC-40 во Флориде, США.
Спутник Южной Кореи будет выведен на геостационарную орбиту (36 000 км).
За 9 минут после запуска Falcon 9 должна приземлиться на платформу "Просто прочти инструкцию" в Атлантическом океане. Это будет 13 запуск SpaceX в этом году.
В SpaceX отмечают, что первая, многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в этом запуске, 30 мая вывела в космос космический корабль Crew Dragon, который доставил астронавтов Дугласа Херли и Боба Бенкена на Международную космическую станцию.
Что предшествовало:
- SpaceX отправила астронавтов на МКС
- 3 июня ракета Falcon 9, которая вывела астронавтов в космос, вернулась к мысу Канаверал.
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