SpaceX доставить на орбіту корейський військовий супутник

Ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 виведе на орбіту перший військовий супутник зв'язку Південної Кореї ANASIS-II.

Джерело: SpaceX в Twitter, компанія Airbus, сайт Space.com

Деталі: 11 липня SpaceX провела останні перевірки ракети. 14 липня о 5 p.m. EDT (00:00 за київським часом) Falcon 9 повинна доставити на орбіту супутник зв'язку ANASIS-II, який виготовила компанія Airbus у Франції. Стартувати ракета буде з пускового комплексу SLC-40 у Флориді, США. Супутник Південної Кореї буде виведений на геостаціонарну орбіту (36 000 км).

За 9 хвилин після запуску Falcon 9 повинна приземлитися на платформу "Просто прочитай інструкцію" в Атлантичному океані. Це буде 13 запуск SpaceX в цьому році.

У SpaceX відзначають, що перша, багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9, яка використовується в цьому запуску, 30 травня вивела в космос космічний корабель Crew Dragon, який доставив астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці на Міжнародну космічну станцію.

Що передувало:

SpaceX відправила астронавтів на МКС

3 червня ракета Falcon 9, яка вивела астронавтів у космос, повернулась до мису Канаверал.

Микола Донєв, УП