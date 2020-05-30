Вторая попытка: SpaceX отправляет астронавтов на МКС

Компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA планирует со второй попытки - 30 мая в 22:22 (по Киеву) - запустить на МКС космический корабль Crew Dragon с 2 астронавтами на борту.

Первоначально запуск планировался на 27 мая, но его отменили за 17 минут до старта через сложные погодные условия.

Старт ракеты запланирован на 30 мая, он особенный тем, что впервые полет должен состояться на космическом корабле частной компании.

Три дня назад в ракету-носитель Falcon 9 уже закачали топливо и окислитель: керосин и жидкий кислород, а на одном этапе при подготовке к старту не возникало никаких проблем, но старт все-таки отложили с учетом безопасности из-за сильного дождя и грозы.

Отметим, что кроме 27 мая, Space X забронировала еще два резервные стартовые окна: первое - суббота, 30 мая, второе - воскресенье, 31 мая.

Также NASA предварительно имеет резервные стартовые окна 2 и 3 июня.

Однако, погодные условия могут помешать запуску и в субботу. По словам главы NASA Джима Брайденстайна, по состоянию на 1:00 30 мая не было решение по запуску Crew Dragon в субботу.

"Погодные условия будут оценены утром", - сказал он.

45-е космическое крыло ВВС США сообщило, что в районе запуска пилотируемой миссии Crew Demo-2 есть 50% вероятности, что погодные условия помешают запуску космического корабля 30 мая в 3:22 p.m. EDT (22:22 по Киеву) и 40% вероятности, что запустить астронавтов в космос не получится и в воскресенье 31 мая в 3:00 p.m. EDT (22:00 по Киеву).

Плохая погода в штате Флорида, где расположена стартовая площадка на мысе Канаверал, связанная с тропической бурей Бертой.

При этом, в NASA заявляют, что для безопасного запуска корабля должна быть не только ясная погода на стартовой площадке, но и в океане, куда в случае аварийной ситуации приводнится капсула с экипажем корабля.

А глава NASA подчеркнул, что безопасность астронавтов - главный приоритет агентства.

Если же Crew Dragon таки удастся запустить Crew Dragon 30 мая, то экипаж пилотируемой миссии сможет попасть на борт МКС уже 31 мая.

Корабль

Впервые за 9 лет двое американских астронавтов отправятся на МКС не на российском "Союзе", а на американском корабле.

NASA не розработывала новый корабль для полетов на МКС, а объявила конкурс среди частных компаний - в 2014 году в нем победили Boeing и Space X.

При этом, тестовый полет Starliner, который разработала Boeing, был неудачным, зато тестовый запуск Сrew Dragon от Space X прошел успешно.

В марте 2019 года состоялся первый полет Crew Dragon к МКС - испытательная миссия SpaceX Demo-1. Корабль доставил продукты на станцию и вернул нужные грузы на Землю. Вместо астронавтов на борту находился манекен в скафандре.Аппараты Crew Dragon - многократные, но по контракту с NASA для доставки людей на станцию ​​их использовать только однократно. При этом SpaceX разрешено использовать эти же капсулы повторно для грузовых миссий на МКС.

Отметим, что стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.

Экипаж

На борту Crew Dragon будут: пилот, 49-летний Роберт Льюис Бенкен и 53-летний командир Дуглас Джеральд Херли.

Херли был членом экипажа миссии STS-135 Atlantis — последнего (это было 8 июля 2011 года) до сих пор полета американцев в космос на своей ракете/корабле. После этого проект Space Shuttle закрыли.

Экономическая правда