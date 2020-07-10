Кабмин передал Минэкономики право назначать руководство "Аграрного фонда"

Кабмин передал Минэкономики, торговли и сельского хозяйства как акционеру ПАО "Аграрный фонд" право назначать и увольнять председателя и других членов правления.

Соответствующее постановление от 8 июля в пятницу опубликовали на "Правительственном портале".

Согласно пояснительной записке, Минэкономики как единственный акционер получил право принимать решение об изменении устава и уставного капитала, о выделении или прекращении общества, а также утверждать членов наблюдательного совета и прекращать их полномочия.

Напомним:

Внутренний аудит государственного ПАО "Аграрный фонд" показал, что компания за 2019 год понесла 3,27 миллиарда гривен убытков.

"Аграрный фонд" основан в 2013 году, владельцем 100% акций общества является государство в лице Министерства аграрной политики и продовольствия.

Основной вид деятельности - закупка зерновых по форвардным контрактам, продажа минеральных удобрений.

"Аграрный фонд" входит в топ-10 самых прибыльных государственных предприятий агросектора.

В течение 2016-2018 годов "Аграрный фонд" уплатил государству 211,5 млн грн дивидендов.

В феврале в "Аграрном фонде" подозревают, что у них украли зерна на 200 миллионов.

Затем в "Аграрный фонд" пришло НАБУ с обысками в рамках дела о растрате более 240 миллионов гривен при закупке удобрений.

Экономическая правда