"Аграрный фонд" получил более 3 миллиардов убытка
Внутренний аудит государственного ПАО "Аграрный фонд" показал, что компания за 2019 год понесла 3,27 миллиарда гривен убытков.
Об этом сообщает пресс-служба "Аграрного фонда".
"В последние годы умышленно скрывалось реальное финансовое состояние государственной компании и размер причиненного вреда", - сообщает компания.
Также было выявлено, что в 2018 году была неправомерно отражена прибыль компании.
"Так, 0,17 млрд грн расходов, относимых на финансовые результаты 2019 года, должны были указать в предыдущем отчетном году, что фактически свело бы показанную на бумаге прибыль в 140 млн грн до отрицательных значений", - говорится в сообщении.
На балансе "Аграрного фонда" учитывались запасы завышенной стоимости от стоимости их приобретения, а также запасы над которыми Фонд не имеет физического контроля (406 млн грн).
Также аудит выявил несостоятельность покрытия операционной деятельностью Фонда в полном объеме расходов на обслуживание кредитного ресурса (за год - 388 млн грн) и административных расходов (за год - 329 млн грн).
"Одной из причин такой ситуации является то, что общество отошло от принципов уставной деятельности (поддержка сельхозпроизводителя, закупка зерна и т.д.) и сосредоточилось на несвойственных для фонда операциях на рынке минудобрений. Под эту потенциально убыточную деятельность были вовлечены значительные кредитные ресурсы", - сообщает "Аграрный фонд".
Также была списана дебиторская задолженность и сформирован резерв сомнительных долгов под дебиторскую задолженность банковских учреждений, которые уже ликвидированы или находятся в стадии ликвидации в сумме 1,49 млрд грн.
"К сожалению, более детальный аудит деятельности предприятия в период 2015-2018 годов затруднен и это довольно длительный процесс, поскольку бухгалтерские базы в 1С за этот период в октябре 2019 были удалено с серверов общества", - сообщает "Аграрный фонд".
Напоминаем:
"Аграрный фонд" основан в 2013 году, владельцем 100% акций общества является государство в лице Министерства аграрной политики и продовольствия.
Основной вид деятельности - закупка зерновых по форвардным контрактам, продажа минеральных удобрений.
"Аграрный фонд" входит в топ-10 самых прибыльных государственных предприятий агросектора.
В течение 2016-2018 годов "Аграрный фонд" уплатил государству 211,5 млн грн дивидендов.
В феврале в "Аграрном фонде" подозревают, что у них украли зерна на 200 миллионов.
Затем в "Аграрный фонд" пришло НАБУ с обысками в рамках дела о растрате более 240 миллионов гривен при закупке удобрений.
Экономическая правда
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