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Кабмін передав Мінекономіки право призначати керівництво "Аграрного фонду"

П'ятниця, 10 липня 2020, 15:27
 

Кабмін передав Мінекономіки, торгівлі та сільського господарства як акціонеру ПАТ "Аграрний фонд" право призначати і звільняти голову та інших членів правління.

Відповідну постанову від 8 липня у п'ятницю опублікували на "Урядовому порталі".

Відповідно до пояснювальної записки, Мінекономіки як єдиний акціонер  отримало право приймати рішення про зміну статуту та статутного капіталу, про виділення або припинення товариства, а також затверджувати членів наглядової ради і припиняти їх повноваження.

Нагадаємо:

Внутрішній аудит державного ПАТ "Аграрний фонд" показав, що компанія за 2019 рік зазнала 3,27 мільярда гривень збитків.

"Аграрний фонд" заснований в 2013 році, власником 100% акцій товариства є держава в особі Міністерства аграрної політики та продовольства.

Основний вид діяльності - закупівля зернових за форвардними контрактами, продаж мінеральних добрив.

"Аграрний фонд" входить до топ-10 найбільш прибуткових державних підприємств агросектору.

Протягом 2016-2018 років ПАТ "Аграрний фонд" сплатив державі 211,5 млн грн дивідендів.

У лютому в "Аграрному фонді" запідозрили, що у них вкрали зерна на 200 мільйонів.

Згодом до "Аграрного фонду" прийшло з обшуками НАБУ в рамках справи про розтрату понад 240 мільйонів гривень при закупівлі добрив.

Економічна правда

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