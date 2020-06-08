Цифровой банкинг Raiffeisen Bank будет разрабатываться в Украине — СМИ

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG, переносит разработку своего сервиса цифровой банкинга в Украине.

Об этом сообщает австрийская газета Der Standard.

"Разработчики программного обеспечения уже некоторое время работают над соответствующими приложениями под общим названием Digital Banking Engine. Команда в Вене включала 45 человек, 33 из которых, по словам пресс-секретаря RBI, внутренними работниками, остальные - внешними.

Однако в конце мая проект был перенесен в Украине", - пишет издание.

Разработку "двигателя цифрового банкинга" поручено украинскому стартапу Edenlab.

В пресс-служба RBI объяснили, что в Украине есть высококвалифицированная команда, и проект "будет находиться в 100-процентной дочери RBI".

В то же время в банковской группе не стали комментировать, покупает RBI украинский Edenlab.