Все разделы
Укр / Рус

Трамп хочет полностью восстановить работу бизнеса в США

Суббота, 6 июня 2020, 10:00
 

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов всех штатов восстановить экономическую деятельность бизнеса, сняв карантинные ограничения.

Источник: "Укринформ"

Детали: Об этом лидер Соединенных Штатов заявил во время брифинга в Белом доме.

"Мы намерены вернуться (к экономической деятельности – УП) и мы открываем нашу страну", – сказал Трамп.

Президент также не разделяет позицию властей отдельных штатов о продлении карантинных мероприятий. В пример он привел Флориду, Джорджию и Южную Каролину, которые возобновили работу бизнеса.

"Посмотрите, что происходит во Флориде, это невероятно. Те, кто наиболее энергично открывается, делают потрясающий бизнес", – заявил Трамп.

Напомним:

По последним данным, в США зарегистрировали 1 миллион 952 тысяч случаев заражения. Побороли болезнь – более 718 тысяч человек, умерли – более 111 тысяч.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

США бизнес Трамп

powered by lun.ua
Материалы по теме
Расширенные санкции по "Северному потоку-2" внесут на этой неделе в Конгресс США 4 июня 2020, 12:56
Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока - 2" 4 июня 2020, 09:25
В США против Google подали иск на 5 миллиардов долларов за сбор данных в режиме инкогнито 3 июня 2020, 18:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!