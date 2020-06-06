Трамп хочет полностью восстановить работу бизнеса в США

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов всех штатов восстановить экономическую деятельность бизнеса, сняв карантинные ограничения.

Источник: "Укринформ"

Детали: Об этом лидер Соединенных Штатов заявил во время брифинга в Белом доме.

"Мы намерены вернуться (к экономической деятельности – УП) и мы открываем нашу страну", – сказал Трамп.

Президент также не разделяет позицию властей отдельных штатов о продлении карантинных мероприятий. В пример он привел Флориду, Джорджию и Южную Каролину, которые возобновили работу бизнеса.

"Посмотрите, что происходит во Флориде, это невероятно. Те, кто наиболее энергично открывается, делают потрясающий бизнес", – заявил Трамп.

Напомним:

По последним данным, в США зарегистрировали 1 миллион 952 тысяч случаев заражения. Побороли болезнь – более 718 тысяч человек, умерли – более 111 тысяч.