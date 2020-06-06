Трамп хоче повністю відновити роботу бізнесу у США

Президент США Дональд Трамп закликав губернаторів усіх штатів відновити економічну діяльність бізнесу, знявши карантинні обмеження.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Про це лідер Сполучених Штатів заявив під час брифінгу в Білому домі.

"Ми маємо намір повернутися (до економічної діяльності – УП) та ми відкриваємо нашу країну", – сказав Трамп.

Президент також не поділяє позицію влади окремих штатів щодо продовження карантинних заходів. У приклад він навів Флориду, Джорджію та Південну Кароліну, які поновили роботу бізнесу.

"Подивіться, що відбувається у Флориді, це неймовірно. Ті, хто найбільш енергійно відкривається, робить приголомшливий бізнес", – заявив Трамп.

Нагадаємо:

За останніми даними, у США зареєстрували 1 мільйон 952 тисяч випадків зараження. Побороли хворобу – понад 718 тисяч людей, померли – більше 111 тисяч.