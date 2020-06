Маск назвал "Amazon" монополистом и призвал разделить компанию

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что "монополии это неправильно" и "время разделить "Amazon".

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Маск написал твит в ответ другого пользователя, который пожаловался, что Amazon отказался выставить на продажу его книгу о коронавирус.

"Пришло время разделить Amazon. Монополии - это неправильно. Джефф Безос, это безумие", - пишет Маск.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong!