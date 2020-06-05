Маск назвал "Amazon" монополистом и призвал разделить компанию
Пятница, 5 июня 2020, 09:45
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что "монополии это неправильно" и "время разделить "Amazon".
Об этом он сообщил в своем Twitter.
Маск написал твит в ответ другого пользователя, который пожаловался, что Amazon отказался выставить на продажу его книгу о коронавирус.
"Пришло время разделить Amazon. Монополии - это неправильно. Джефф Безос, это безумие", - пишет Маск.
Time to break up Amazon. Monopolies are wrong!— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2020
Экономическая правда
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