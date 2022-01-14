Tesla начала продажу ряда товаров за "мемную" криптовалюту Dogecoin
"Мемная" криптовалюта Dogecoin выросла в цене на 18% после твита CEO Tesla Илона Маска о том, что компания будет продавать товары за Dogecoin.
Об этом сообщает Reuters.
"Dogecoin, популярный среди розничных инвесторов, вырос на 18 процентов до более чем 0,2 долл после пятничного твита Маска", - пишет агентство.
"Продукцию Tesla можно купить по Dogecoin", – написал Маск в Twitter.
В магазине на сайте Tesla за Dogecoin можно, в частности, купить: свисток в форме внедорожника Cybertruck за 300 Dogecoin, электроквадроцикл для детей – 12 020 Dogecoin, а также – пряжку для ремня с символикой Tesla (835 Dogecoin).
Tesla merch buyable with Dogecoin— Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2022
Напомним:
В декабре 2021 года Маск написал, что Tesla будет принимать для оплаты отдельных товаров шутливую криптовалюту Dogecoin.
Сразу после заявления Маска котировки криптовалюты выросли на 33% до 20 центов.
Цифровая валюта Dogecoin была запущена в 2013 году в качестве шутки, однако за последний год она стремительно выросла и вошла в пятерку самых популярных криптовалют мира.
На рост повлияли и высказывания Маска и заявления его компаний о возможности расчета в Dogecoin.
Экономическая правда
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