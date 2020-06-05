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Маск назвав "Amazon" монополістом та закликав розділити компанію

П'ятниця, 5 червня 2020, 09:45
 

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що "монополії це неправильно" та "час розділити "Amazon".

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Маск написав твіт у відповідь іншого користувача, який поскаржився, що Amazon відмовився виставити на продаж його книгу про коронавірус.

"Настав час розділити Amazon. Монополії - це неправильно. Джефф Безос, це божевілля", - пише Маск.

Економічна правда

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Маск Tesla Amazon SpaceX

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