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"Евробляхеры" пришли под Кабмин: требуют доступной растаможки

Четверг, 4 июня 2020, 11:57
 

Несколько сотен владельцев машин с иностранной регистрацией протестуют под Кабинетом министров с требованием не затягивать с доступным растаможиванием автомобилей.

Источник: АвтоЕвроСила в Facebook

Дословно: "Промедлению доступной Растаможки – СТОП".

Детали: Митингующие выдвинули три требования:

  • немедленно предоставить выводы относительно Комплексного закона о Доступной растаможке, для дальнейшего голосования в комитете и Верховной Раде.
  • прекратить "террор" граждан Украины, которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе.
  • проконтролировать прекращение "издевательства таможенников" над гражданами Украины на Закарпатье, приезжающих с заработков из Европы. 

Сообщается, что на акцию приехали люди из разных городов.

По обе стороны улицы Грушевского припаркованы несколько десятков авто. Сейчас они беспрестанно сигналят. Организаторы со сцены призывают водителей не останавливаться, чтобы "их услышали".

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Предыстория:

22 августа 2019 года завершился срок, в течение которого владельцы авто с иностранной регистрацией имели возможность законно их растаможить и зарегистрировать.

29 августа 2019 голда президент Владимир Зеленский предложил Раде отложить штрафы для владельцев "евроблях".

По самым скромным оценкам, тогда в Украине оставалось более 300 тысяч таких транспортных средств. Всем им грозили штрафы до 170 тысяч гривен и конфискация.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект 1030 об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины.

Ирина Балачук, УП

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пошлины Кабмин авто

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