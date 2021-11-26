Кому выгодно упрощение правил торговли между Украиной и ЕС

Вже понад 2 роки в Україні діє Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (ПЕМ Конвенція).

Вона була розроблена в ЄС для уніфікації правил у різних угодах про вільну торгівлю та спрощення визначення походження товарів.

Сьогодні українські компанії працюють за ПЕМ Конвенцією, коли експортують до країн ЄС, Грузії, Ізраїлю, Швейцарії, Ліхтенштейну, Ісландії та Норвегії.

Або навпаки, коли отримують товари, які були вироблені в цих країнах. Це дає змогу застосувати знижену або навіть нульову ставку ввізного мита, а значить — знизити податкове навантаження. Невдовзі ці правила будуть введені і в угоду вільної торгівлі з Молдовою.

Зміни правил походження

Правила походження, передбачені ПЕМ Конвенцією, незабаром будуть змінені. Ключовою метою цих змін є зменшення адміністративного навантаження на бізнес та збільшення обсягів міжнародної торгівлі.

Нові альтернативні правила вже погоджені Європейською комісією та запрацюють після їхнього узгодження між урядами країн, які є сторонами угоди про вільну торгівлю.

В Україні це питання зараз перебуває на стадії міжвідомчого погодження. Ми очікуємо, що вже наступного року український бізнес зможе оцінити всі переваги альтернативних правил при торгівлі з країнами ЄС.

На початковому етапі експортери самостійно зможуть обрати, яку версію ПЕМ Конвенції (оновлену чи попередню) краще та вигідніше застосувати.

Переваги нових правил походження для українських компаній

За умови належної підготовки українські компанії зможуть застосувати на свою користь такі зміни в правилах походження:

Звільнення від сплати мита для більшості товарів (крім текстилю)

Приклад. Компанія ввозить пластикові роз'єми китайського походження в митному режимі переробки на території України, зі звільненням від митних платежів.

В подальшому вона використовує роз’єми у виробництві автозапчастин, які набувають українського походження. Перед експортом до ЄС, за поточними правилами, експортер має сплатити митні платежі за китайські роз'єми. Але за альтернативними правилами такі митні платежі буде дозволено не сплачувати.

Збільшення допустимої частки матеріалів непреференційного походження з 10% до 15% від ціни на умовах EXW або ваги-нетто

Приклад. Для виробництва кавових напоїв компанія використовує бразильську каву. Частка кави складає 12% від ваги-нетто суміші. За новими правилами походження, при імпорті таких товарів в країни ЄС буде застосована ставка мита — 0%, у разі виконання інших вимог.

Більше того, для товарів, для яких частка матеріалів рахується на основі вартості товару, можна буде отримати дозвіл від митниці, щоб проводити розрахунки на основі середніх цін на матеріали.

Це дозволить зменшити адміністративне навантаження та не проводити розрахунки окремо під кожну відправку готової продукції.

Заміна правила "прямого транспортування" правилом "незмінності товару"

Приклад. Транспортування товару, який має походження з Грузії та перевантажується в Туреччині з одного контейнера на інший, може бути побудоване через консолідаційний склад або з перевантаженням у третій країні (наприклад, у Туреччині або Білорусі, яка не є договірною стороною Конвенції ПЕМ для України) лише за умови підтвердження "незмінності товару".

Заміна сертифікату перевезення EUR-MED на EUR.1

Приклад. Компанія експортує свічки українського походження до Швейцарії. У разі підписання альтернативних правил з ЄАВТ, для підтвердження походження можна буде надавати сертифікат EUR.1, тобто, той самий, який надається зараз для країн ЄС, замість EUR-MED.

Використання більш гнучких правил відокремленого зберігання та обліку товарів.

Приклад. Компанія здійснює пакування чаю в Україні для експорту в ЄС та України. В залежності від країни призначення, використовуються матеріали, які походять з ЄС або з Китаю. За новими правилами, допускається зберігати на складі такі матеріали, не відокремлюючи один від одного, але за умови відокремленого обліку та отримання відповідного дозволу від митних органів.

Зміни в правилах, що стосуються критеріїв достатньої переробки для окремих товарів

Приклад. Компанія виробляє та експортує до ЄС фруктові та овочеві соки (товарна позиція 2009). Однією з умов достатньої переробки, за альтернативними правилами, є вміст не більше 40% цукру від загальної ваги продукту.

Водночас, наразі вміст цукру дозволяється не більше 10% від вартості товару. Перед застосуванням нових правил рекомендуємо перевірити, які зміни будуть застосовані саме для товарів вашої компанії.

Наведений перелік змін у правилах не є вичерпним. Особливості їхнього використання визначаються в кожній окремій угоді про вільну торгівлю за узгодженням договірних сторін та мають комплексно враховуватись при їхньому застосуванні.

Підготовка для застосування спрощених правил походження

Підготовка має включати, передусім:

Визначення мети застосування альтернативних правил походження та наявних пов’язаних проблем; Перегляд альтернативних правил, які стосуються критеріїв достатньої переробки; Аналіз структури поточних процесів компанії та інструментів, передбачених новою версією ПЕМ Конвенції.

Зміни можуть стосуватись таких сфер операційної діяльності компанії, як закупівля сировини іншого походження, підготовка документів для митного оформлення, спосіб доставки та зберігання, зміни у технологічних картках виробництва продукції з метою отримання преференційного походження, порядок підготовки калькуляцій для підтвердження походження готової продукції, нові процедури взаємодії з митними органами.

Будь-яким операційним змінам має передувати всебічний аналіз переваг та підводних каменів нових правил походження з урахуванням особливостей процесів компанії, які вже налаштовані.

Це дозволить коректно оцінити зусилля та результат від запланованих змін та скласти план дій для їхнього впровадження.

Нові правила походження спрямовані на розвиток регіональної торгівлі за рахунок застосування максимально знижених ставок ввізного мита.

Якщо компанії вдало структурують діяльність за новими правилами, вони зможуть досягти значної економії операційних витрат та зниження адміністративного навантаження, а компанії-виробники отримають, до того ж, більше можливостей для підвищення конкурентоспроможності товару в інших країнах та збільшення експорту.