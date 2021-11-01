Последние "льготные" дни: за растаможку "евроблях" уже уплатили 2,3 миллиарда
За время действия льготного режима растаможки авто на "еврономерах" в бюджет поступило 2,3 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы.
На 1 ноября ДМС было оформлено более 66 тысяч авто "на еврономерах", от растаможки которых бюджет получил более 2,3 млрд грн.
Упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто на еврономерах можно воспользоваться до 10 ноября 2021 года включительно.
Исключение составляют участники боевых действий, находившиеся непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней с 15 мая 2021 года. Они могут воспользоваться упрощениями до 8 февраля следующего года.
Напоминаем:
За 100 дней действия законов по упрощенному таможенному оформлению и налогообложению авто "на еврономерах" (с 15 июня по 22 сентября) оформили почти 40 тыс. таких авто, в бюджет за этот период уплачено около 1,4 млрд грн.
С 15 июня на Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией ("евроблях").
Согласно новым правилам, теперь подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.
Сумма же акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости.
Отмечалось, что в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать тысячи евро.
Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.
В то же время по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.
Экономическая правда
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