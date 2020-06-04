"Євробляхери" прийшли під Кабмін: вимагають доступного розмитнення

Кілька сотень власників машин з іноземною реєстрацією протестують під Кабінетом міністрів з вимогою не затягувати з доступним розмитненням автомобілів.

Джерело: АвтоЄвроСила у Facebook

Дослівно: "Зволіканню Доступного Розмитнення – СТОП".

Деталі: Мітингарі висунули три вимоги:

Повідомляється, що на акцію приїхали люди з різних міст.

По обидві сторони вулиці Грушевського припарковані кілька десятків авто. Наразі вони безперестанку вмикають звуковий сигнал. Організатори зі сцени закликають водіїв не зупинятися, щоб "їх почули".

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Передісторія:

22 серпня 2019 року завершився термін, протягом якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати.

29 серпня 2019 року Зеленський запропонував Раді відтермінувати штрафи для власників "євроблях".

За найскромнішими оцінками, тоді в Україні залишалося понад 300 тисяч таких транспортних засобів. Усім їм загрожували штрафи до 170 тисяч грн і конфіскація.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект 1030 про відстрочку на 90 днів застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів (ввезених з 1 січня 2015 року) на територію України.