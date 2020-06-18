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ОП: Соглашение об открытом небе может быть подписано на саммите Украина-ЕС

Четверг, 18 июня 2020, 10:10
 

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что на саммите Украина-ЕС украинская сторона ожидает заключения соглашения о совместном авиационном пространстве.

Об этом он сказал интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией за статус аэропорта Гибралтар. С выходом Великобритании из ЕС эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должна предоставить Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было заключено", - отметил он.

Европейский совместном авиационном пространстве (САП) – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночных отношений в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использования воздушного пространства.

Переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией относительно статуса аэропорта Гибралтара.

В Европейском Союзе в прошлом году заявляли, что пока не знают, когда будет подписан договор о совместном авиационном пространстве с Украиной.

Как сообщалось, Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС 1 октября.

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