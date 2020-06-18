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ОП: Угода про відкрите небо може бути підписана на саміті Україна-ЄС

Четвер, 18 червня 2020, 10:10
 

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що на саміті Україна-ЄС українська сторона очікує укладення угоди про спільний авіаційний простір.

Про це він сказав інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Всім було відомо про проблему між Великою Британією та Іспанією через статус аеропорту Гібралтар. Із виходом Великої Британії з ЄС ця проблема знівельована. Наразі тривають останні технічні переговори. Своє формулювання про статус аеропорту має надати Іспанія. І у нас є конкретна ціль, щоб під час саміту Україна-ЄС у жовтні цю угоду, нарешті, було укладено", - зазначив він.

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використання повітряного простору.

Переговори про САП з Україною завершилися в 2013 році, та підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.

У Європейському Союзі в минулому році заявляли, що поки що не знають, коли буде підписано договір про спільний авіаційний простір з Україною.

Як повідомлялося, Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС 1 жовтня.

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