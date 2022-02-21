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Обстрелы в Луганской области повредили объект Нафтогаза

Понедельник, 21 февраля 2022, 18:46 - Дана Гордийчук
 
фото угв

В результате обстрелов российскими военными населенных пунктов в Луганской области пострадала установка подготовки газа Укргаздобычи.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Речь идет о Лобачевской установке комплексной подготовки газа, подвергшейся минометному обстрелу со стороны ОРДЛО.

В результате шести попаданий мин и осколков повреждения получили установка одоризации, операторная, служебный автомобиль и гараж. Жертв и пострадавших нет, а персонал покинул территорию объекта, отметили в "Нафтогазе".

В результате повреждения оборудования установки была перекрыта подача газа в село Лобачево.

Напоминаем:

С утра субботу российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".

18 февраля русские войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.

В результате обстрелов в Луганской области город Счастье обесточен, от энергосети отключена Луганская ТЭС, которая является основным источником тепло- и электроэнергии в области.

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Укргаздобыча Нафтогаз

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