Нафтогаз отреагировал на отзыв Германии о заключении о безопасности "Северного потока-2"

фото: facebook витренко

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассчитывает, что вслед за приостановкой сертификации Германия сделает официальное заключение об угрозе газопровода для безопасности поставок.

Об этом он написал в Facebook.

"Мы одобряем решение Министерства экономики и климата ФРГ отозвать официальное заключение о том, что Северный поток-2 не оказывает влияния на безопасность поставок газа в Германии.

Мы надеемся, что Минэкономики подаст новый вывод, где будет четко указано, что Северный поток-2 несет угрозу такой безопасности. Это будет основанием для регулятора отказать в сертификации этого газопровода. "Нафтогаз" предоставлял соответствующую аргументацию правительству Германии", - отметил Витренко.

Напоминаем:

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта "Северный поток - 2" после признания Россией террористических группировок "Л/ДНР".

Пакет санкций, подготовленный Европейским Союзом при вторжении России в Украину, включает меры против газопровода "Северный поток-2". О том, что в случае вторжения российский газопровод не заработает, заявляли также в ЕС и США.

РФ неоднократно использовала ПП2 как рычаг газового шантажа на Европу, что привело к рекордно высоким ценам на газ, удерживаемым на рынке еще с прошлого года.

Первую нить газопровода заполнили техническим газом в октябре прошлого года. В сентябре российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода.

До этого времени его сертификация немецким энергорегулятором была приостановлена.

Экономическая правда