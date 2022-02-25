"Нафтогаз" упростит поставки газа на время военного положения

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины", упростит на время военного положения финансовые условия поставки газа потребителям.

Об этом сообщила пресс-служба НАК.

"На время военного положения "Нафтогаз Трейдинг" инициировала принятие решения по смягчению финансовых требований к потребителям. В частности, планируется возобновить поставки газа предприятиям, с которыми компания временно прервала сотрудничество из-за долгов. Также останавливается договорное списание со счетов предприятий на счет "ГК" "Нафтогаз Трейдинг", – сообщила НАК в четверг вечером.

В компании также отметили, что "Нафтогаз Трейдинг" продолжает поставки ресурса примерно 11 тысячам потребителей (бюджетным организациям, производителям тепла и электроэнергии, религиозным организациям, промышленным предприятиям) и планирует их с 1 марта по годовой фиксированной цене согласно заключенным договорам.

"Система работает без сбоев. Отдельные компании сообщили о временном прекращении использования газа из-за вынужденной остановки в связи с российской военной агрессией", - уточнили в компании.

"Укргазвідобування" продолжает добывать газ на всех своих объектах за исключением ряда УКПГ, расположенных вблизи линии столкновения.

По информации компании, Шебелинский нефтеперерабатывающий завод, Укрспецтрансгаз, все объекты Укртранснафты и "Укртрансгаз – Оператора газохранилища" работают в штатном режиме, отметили в НАК.

Кроме того, все сервисы и чат-боты ГК "Нафтогаз Украины" работают в обычном режиме, но с небольшими задержками в личном кабинете.

В компании также уточнили, что в находящейся в управлении "Нафтогаза" зоне деятельности АО "Донецкоблгаз" в результате обстрела остаются без газа около 700 абонентов в населенных пунктах Бугас, Новониколаевка, Новая Игнатьевка, Старая Игнатьевка Волновахского района.

"Кировоградгаз", Новояворовская и Новораздельская ТЭЦ (Львовская область) работают в штатном режиме, отметили в НАК.

Экономическая правда