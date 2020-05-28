Конгресс готовится оказать Украине дополнительную финансовую помощь

Пентагон уведомил Конгресс о том, что власти Украины добились необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах, а значит заслуживает дополнительной военной помощи в размере 125 миллионов долларов.

Источник: CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны США и помощника конгрессмена

Детали: По мнению американских чиновников, Киев добился успехов в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении гражданского контроля, что было необходимым условием для продолжения помощи.

Пакет представляет собой вторую половину из 250 млн долл., выделенных на содействие безопасности Украины в 2020 году.

Представитель Пентагона отказался комментировать помощь, сославшись на политику департамента не комментировать пакеты оружия, которые находятся на рассмотрении в Конгрессе.

По данным телеканала, новый пакет помощи предполагает предоставление Украине двух патрульных катеров, вооруженных 30-миллиметровыми пушками с дистанционным управлением, мобильных радиолокационных систем для обнаружения артиллерийского и ракетного обстрела, десятки машин скорой помощи, оборудование для безопасной связи, в том числе 100 "тактических планшетов".

Напомним: Затягивание администрации Дональда Трампа с предоставлением помощи Украине ради давления в ее расследовании в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена, привело к процессу об импичменте Трампа. Белый дом уверял, что задержка с помощью была связана с высоким уровнем коррупции в Украине.

Украинская правда